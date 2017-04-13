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Yokuşlu Mahalleye Merdivenli Çözüm
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Yokuşlu Mahalleye Merdivenli Çözüm

Turgutlu Belediyesi mahallelerin sorunlarını bir bir çözüme kavuştururken, Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan ve vatandaşların zorlukla çıktığı yokuşa merdiven yapımına çalışmalarına başladı.

Yokuşlu Mahalleye Merdivenli Çözüm

Turgutlu Belediyesi mahallelerin sorunlarını bir bir çözüme kavuştururken, Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan ve vatandaşların zorlukla çıktığı yokuşa merdiven yapımına çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi 61 mahalleye eşit hizmet düşüncesiyle mahallelerin eksiklerini giderme çalışmalarına devam ediyor. Çıkrıkçı Mahallesi sakinlerine yıllar zorluk yaşatan alanda çalışmalara başlayan Turgutlu Belediyesi, alanda merdiven yapımına başladı. Vatandaşların yaşamlarını rahatlatacak olan çalışmanın başladığını dile getiren Belediye Başkanı Turgay Şirin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapımı devam eden alanın çok kısa içerisinde vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti. Yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Şirin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - MANİSA

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