Yıldırım'dan Sarıkamış'a Ağıt

Yıldırım Belediyesi Erguvan Sanatları Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, 'Sarıkamış'a Ağıt' adlı programıyla duygu dolu anlar yaşattı.



Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki programda, Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Sarıkamış'ta şehit düşen Mehmetçikler için sahne aldı. Sarıkamış harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda 102 yıl önce donarak şehit olan askerlerin yad edildiği programda seslendirilen türküler dinleyenleri hüzünlendirdi. Konserde 'Sarıkamış Destanı', 'Sarıkamış Üstünde Kar', 'Sarıkamış'a Varamadan' ve 'Ağıt' gibi eserler seslendirildi. - BURSA