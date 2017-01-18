Yığılca Protokolü Külliyede

Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar ve Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit Cumhurbaşkanlığı köşkünde önemli bir ziyarette bulundular.



Yığılca Kaymakamı Sancaktutar ve Belediye Başkanı Yiğit, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundular. Ziyaret hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit; "Ziyaretimizin amacı kişisel değil genel anlamda Yığılca'mızın hizmet alma noktasında. Kaymakamımızla birlikte hangi kapı varsa zorluyoruz ve ilçemize bir katma değer kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı külliyesinde önemli bir görevde bulunan, Yığılca'mızın da fahri hemşerisi olan Cumhurbaşkanlığı Genele Sekreteri değerli büyüğümüz Sayın Fahri Kasırga beyi ziyaret ettik. Bazı konularda katkılarını rica ettik. Sağ olsunlar bizleri asla boş çevirmediler. Bu görüşmemizde verimli geçti. İleriki günlerde hep birlikte göreceğiz. Bizlere daha doğrusu Yığılca'mıza her zaman kapılarını ardına kadar açan değerli büyüğümüz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz Sayın Fahri Kasırga Bey'e ilçemiz adına sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi. - DÜZCE