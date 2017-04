Ygs'de Fen Lisesi Başarısı

Vali Necati Şentürk, Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavında Türkiye genelinde ilk bine giren Kırşehir Kılıçözü Fen Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.



Valilik makamında öğrencileri kabul eden Vali Necati Şentürk, son yıllarda Kırşehir'in eğitim alanında adından söz ettiren bir il olduğunu söyledi.



Türkiye sıralamasında YGS'de Kırşehir'in üst sıralarda yer aldığını söyleyen Vali Necati Şentürk, bilinçli aileler ve başarılı öğrenciler sayesinde bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.



Türkiye genelinde derece yapan Muhammet Ali Karaca, Muhammet Musa Gezer, Elif Betül Aydoğan, İrem Gül Balcı, Taha Yağmur, Ömer Teke, Helin Beroje, Tahsin Can Aydemir, Hasan Şahan, Helin Göktekin adlı öğrenciler çeyrek altınla ödüllendirildi. - KIRŞEHİR