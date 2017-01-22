Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Şehit Kamil Belediyespor: 0

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurtspor Belediyespor, sahasında Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



14.hafta mücadelesinde Şehit Kamil Belediyespor ile kendi sahasında karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı 21.dakikada Sefa Ayvaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü. Yeşiltepe Stadı'nda oynanan müsabakayı Serkan Gürbüz, Yusuf Karakoyun, Ersin Sağmen hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısına Önder, Ziya, Vedat, Bedrettin, Ali, Erdem, Cuma, Sefa, Melik, Yusuf Çelik ve Loris Meye on biriyle çıktı.



Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Malatya temsilcisi, dakikalar 21'i gösterirken sağ kanattan ziya İstek'in ceza sahasına yaptığı ortada Sefa Ayvaz'ın kafa vuruşuyla golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golden sonrada rakip takımın atakları şeklinde geçen müsabaka özellikle kaleci Önder rakip forvete net pozisyonlarda gol izni vermedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor 1-0'lık galibiyetle puanını 34'e yükseltti.



-"Başa baş bir mücadele oldu"



Maç sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, "Biz golü bulduktan sonra rakip takım daha rahat oynadı" dedi.



Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak incelediklerini belirten Tekin, "Golü bulduktan sonra rakip takım daha rahat oyandı. Biz devreye kadar bir takım sıkıntılar yaşadık. İkinci yarı da başa baş bir mücadele oldu. Tabi hem gol yemeyeceksiniz, hem ikinci golü arayacaksınız, bu zordu. Ancak futbolcularım ortaya koydukları mücadele neticesinde gol atamadılar belki ama rakibe de gol attırmadılar. Hakeme gelecek olursak, ilk defa böyle deplasmanda kuralları fevkalade uyguladığına şahit olduk" dedi. - MALATYA