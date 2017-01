"Yeni Yılda Yaylılar ve Piyano Aşkı" temalı konser, 21 Ocak'ta Pera Palace Hotel'de harika bir konser ile izleyicisiyle buluşuyor.



Pera Palace Hotel Jumeirah'ın 120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile İstanbul'un en özel salonlarından biri olan Grand Pera Balo Salonu, IDEA Müzik işbirliği ile birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapıyor. "Yeni Yılda Yaylılar ve Piyano Aşkı" temalı 21 Ocak Cumartesi, saat 11.00 konserinde, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları harika bir programla biraraya geliyor.



Sahne karizması, keman sanatçılığı ve orkestra şefliğine uzanan müzikal birikimi ile Hakan Şensoy, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın değerli sanatçıları Beste Tıknaz Modiri (viyola) ve Şafak Erişkin (viyolonsel) ile piyanist Can Okan bu konserde oda müziği repertuvarının en sevilen eserleriyle sahne alıyorlar. Her biri kendi alanlarında önemli sanatçılar olan bu dörtlü ile yeni yılda harika bir konser izleyicileri bekliyor olacak.



Hakan Şensoy (keman) Beste Tıknaz Modiri (viyola)



Şafak Erişkin (viyolonsel) Can Okan (piyano)