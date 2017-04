Yeni Peugeot 301 Özellikleri ve Lansman Fiyatları, 58 Bin 900 Tl

Yeni Peugeot 301 Özellikleri ve Lansman Fiyatları





Yeni Peugeot 301 artık çok daha modern bir tasarıma sahip. Yeni dikey ön ızgara dikkat çekiyor. 58 Bin 900 TL başlayan fiyatlarıyla satışa sunuldu.



Yeni Peugeot 301 Özellikleri





YENİ 301'İ SEÇMENİZ İÇİN 3 NEDEN

SON NESİL TASARIM





PEUGEOT'un en son tasarım kodlarına uygun olarak şekilenen dış hatlar yepyeni bir görünüm ortaya koyuyor. Yeni Peugeot 301 gücü, konforlu geniş iç hacmi, ve dinamik yol tutuş keyfini birlikte sunuyor..



Markanın en son tasarım kodlarını içeren Yeni Peugeot 301'de, dikey radyatör ızgarası, yatay kaput ve göz alıcı farlar bulunuyor. Peugeot imzalı aydınlatmalar, LED gündüz sürüş farları ve aslan pençesi arka stop lambaları, yüksek teknolojik içeriği yansıtıyor.



LÜKS İÇ ORTAM





Peugeot 301'in kapıları, tamamıyla yeni ve futuristik beyaz gösterge ekranı sunan, çağdaş bir yolcu kabinine açılıyor. Orta konsoldaki kullanışlı ve geniş 7" kapasitif dokunmatik ekranı* ile, Peugeot 301'in kabini, şıklık ve modernliğin mükemmel bir karışımı olarak ortaya çıkıyor.



Jantlar





Yeni Peugeot 301'de yeni jantlar* 15 ve 16" ebatlarda mevcuttur. Alaşımlı jantlar veya kapaklı jantlardan birini seçebilirsiniz.



BOYUTLAR





TEKNOLOJİ VE PRATİKLİK





Segmentinde ilk kez sunulan Mirror Screen üçlü bağlantı* teknolojisini, Yeni Peugeot 301'in şık yolcu kabininde kullanılabiliyor. Geniş hacimli bagaj da, segmentindeki en büyük yükleme kapasitelerinden biri olarak kullanımınıza sunuluyor.



Sadece onaylı Mirrorlink® veya Apple carPlayTM uygulamaları duruma göre araç dururken veya seyir halindeyken çalışırlar. Araç seyir halindeyken, ilgili uygulamaların bazı fonksiyonları engellenir. Akıllı telefonun üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilen bazı içerik türleri ücretli Mirrorlink® veya onaylı eşdeğer Apple carPlayTM uygulamasına abone olmayı gerektirir. Mirror Screen fonksiyonu, operatörü ile birlikte internet erişimi içeren bir telefon abonmanlığının olması kaydıyla, Mirrorlink® uyumlu Android altındaki Blackberry ve windows Phone telefonları için Mirrorlink® teknolojisi aracılığı ile, iOS altındaki telefonlar için Apple carPlayTM aracılığı ile çalışmaktadır. Yeni akıllı telefonlar aşamalı olarak bu teknolojiler ile donatılacaktır.



Mirror Screen'e Detaylı Bakış Bağlı Kalın ve Güvenle Sürün



Mirror Screen'le, aracınızı sürerken bile favori uygulamalarınızla gün boyu birlikte olun! Mirror Screen ile telefonunuzda olduğu gibi aracınızın dokunmatik ekranında da uygulamalarınızı görebilirsiniz.



Uygulamalarınızı orijinal ekrandan daha fazla görünür kılar ve sizin, ses veya dokunmatik kumanda kullanarak uygulamalarla güvenli olarak iletişim kurmanızı sağlar. Gözlerinizi yoldan ayırmadan web radyosunu çalabilir veya SMS gönderilmesini ya da size okunmasını sağlayabilirsiniz.



Apple CarPlay ™





Eğer iPhone kullanıyorsanız, Apple CarPlay™ sadece sesinizi veya parmaklarınızı kullanarak arama yapmanın, Maps uygulamasını kullanmanın, müzik dinlemenin ve mesajlarınızı kontrol etmenin sezgisel bir yolu. Gözlerinizi yoldan ayırmadan Siri ses tanıma sistemini, aracınızın dokunmatik ekranından veya direksiyon simidinin altındaki ses kontrol düğmesine basılı tutarak aktifleştirebilirsiniz.



Siri, telefona bakmanıza gerek kalmadan telefon defterinize erişmenizi, çağrı yapmanızı ve mesajlarınızı dinlemenizi ve yazdırmanızı sağlar.



Maps uygulamasının basitliği sayesinde Apple CarPlay™, yolculuğunuz esnasında size talimatlar vererek trafik koşullarını dikkate almanızı sağlar ve size varış saatini söyler. Ayrıca Siri'ye gideceğiniz adresi de söylemeniz yeterli.



Apple CarPlay™ ile aracınızı kullanırken Spotify ve Stitcher gibi bazı ses uygulamalarını da kullanabilirsiniz.



Android Auto





AndroidAuto™'yu kullanmak için, Android Auto™ ile uyumlu aracınız veya aracınızı satın aldıktan sonra kurulmuş Android Auto™ uyumlu bir araç radyosu ve Android versiyon 5.0 (Lollipop) veya üstünü çalıştıran bir telefonunuz olması gerekmektedir.



İlk olarak, Google Play Store'dan Android Auto uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.



Android telefonunuzu uyumlu araca veya araç radyosuna bağladığınızda, uygulamalarınız Android Auto™ sayesinde otomobilinizin ekranında görüntülenecektir. Android Auto™ uyumluluğu konusunda daha fazla bilgi almak için support.google.com/androidauto adresine bakınız.



Birkaç kelime yeterli. İleri ses teknolojisi sayesinde her şeyi çabuk ve kolayca, sesinizi kullanarak kontrol edebilirsiniz (internet bağlantısı gerektirir). Elinizi direksiyon simidinden çekmeden arama yapın, mesaj alın veya gönderin. Bırakın Google Maps™ sizi yönlendirsin.



"Turn-by-turn" sesli navigasyon, trafik koşulları ve yol tarifi veren oklar gibi özellikler sayesinde gideceğiniz yere çok kolay varacaksınız.



MirrorLink®, akıllı telefonunuza* kurulu uygulamaları** aracınızı sürerken kullanmanız için tasarlanmış bir arayüz üzerinden kullanmanızı sağlar: Navigasyon, sürüş yardımları, müzik, telefon, vs.



Uygulamalar akıllı telefonunuzda çalışır ancak otomobilinizin ekranında gösterilir, aracınızdaki ses sisteminden duyarsınız.



Bu size her gün kullandığınız tüm uygulamalara, otomobili sürerken kullanılmak üzere tasarlanmış olan bir formatta erişmenizi ve uygulamalarla daha iyi etkileşmenizi sağlar.



Telefon uyumluysa

** Uygulama uyumluysa



Mirror Screen Uyumlu Telefonlar

Apple CarPlay ™





(iOS 9.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir)



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5+

iPhone 5s

iPhone 5SE

iPhone 6

iPhone 6+

iPhone 6s

iPhone 6SE

iPhone 7



Android Auto





(Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir)



MirrorLink ®





(Android 4.3 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir)



MirrorLink 1.0



Samsung



Galaxy S3

Galaxy Note 2



(Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlar için geçerlidir)



MirrorLink 1.1



Samsung



Galaxy Note 4, Galaxy S5,

Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy Note 6,

Galaxy Alpha, A3 2016, A7, S7 and S7 Edge



HTC



HTC One (M9+),

HTC One (M9),

HTC One (M8),

HTC Eye,

HTC 820.



Sony



Z5 Compact

Z5 Dual

Z5 Premium Dual



MirrorLink 1.2



Çok yakında



GÜVENLİK VE VERİM





Yeni Peugeot 301'in pasif ve aktif güvenlik özellikleri, giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. Yüksek bir sürüş keyfi ve ekonomik kullanım için 1.6L HDi 92 hp dizel motor ve üst üste iki yıl « Yılın Motoru Ödülü »nü alan 1.2L PureTech 82 hp benzinli motor seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.



Yeni Peugeot 301 Lansman Fiyatları





Yeni Peugeot 301 Türkiye'de 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Başlangıç seviyesi olan 301 Access, markanın dünya çapında 1 milyon adedin üzerinde modelinde kullanılan 1.2 lt PureTech motora sahip. Bu motor 3 silindirli ve 82 bg. güç seviyesinde.



Aracın başlangıç fiyatı ise lansmana özel 58 bin 900 TL.

En üst donanım seviyesine sahip 301 Allure 1.6 Hdi 92 bg. Fiyatı 74 bin 900 TL. Bu aracın 100 km'deki tüketimi ortalama 4.1/lt. Benzinli olan 1.2 lt'lik versiyonun karma tüketimi ise 4.9 lt



Yeni Peugeot 301 Galeri

















Peugeot



http://www.teknotalk.com/yeni-peugeot-301-ozellikleri-56242/