Yeni Emniyet Müdüründen Kaymakam Yosunkaya'ya Ziyaret

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Kemal Atıl Şen, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti.



Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Kemal Atıl Şen, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Selçuk Yosunkaya "ilçemiz için her zaman iyi bir çalışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu çalışmalarda yeni İlçe Emniyet Müdürü Kemal Atıl Şen'in vereceği katkılar da bizim için önemlidir" dedi,



Kaymakam Yosunkaya ilçe emniyet müdürü Kemal Atıl Şen'e yeni görevinde başarılar dilerken, Şen'de çalışmaların istişareli olarak sürdürüleceğini söyledi. - ŞANLIURFA