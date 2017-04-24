Yavuz Donat'tan Başkan Memiş'e Ziyaret
Bir dizi temasta bulunmak için Bayburt’a gelen Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.
Bir dizi temasta bulunmak için Bayburt'a gelen Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Yavuz Donat gibi usta bir gazeteciyi Bayburt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bayburt'a Özgü Hediyeler Takdim Edildi
Belediye Başkanı Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Donat ise Bayburt'ta bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Memiş'e görevinde başarı temennisinde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak'ın da yer aldığı ziyaret, Belediye Başkanı Memiş'in Yavuz Donat'a Bayburt kültüründe önemli yer tutan ehramdan kravat ve Bayburt taşından yapılmış Bayburt Saat Kulesi biblolarından hediye etmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT