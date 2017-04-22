Yatırımcı Rehberi (1)

Borsa bu hafta yatırımcısına kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftayı yüzde 2,62'lik yükselişle 92.423,93 puandan kapattı.



Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 2,37'lik artışla 123.322,01 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11'lik yükselişle 96.258,97 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 1,84'lük primle 57.725,97 puana yükseldi.



Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 6,93'lük artışla 90.564,17 puana, Bankacılık Endeksi de yüzde 1,83'lük yükselişle 161.187,12 puana tırmandı.



İnfo Yatırım en çok prim yapan hisse



Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi İnfo Yatırım olurken, şirket hisseleri yüzde 41,82 değer kazandı. Bunu yüzde 33,02'lik artışla Doğtaş Kelebek Mobilya, yüzde 32,69'luk yükselişle de Martı Otel izledi.



Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,47 ile Diriteks Diriliş Tekstil oldu. Bu hisseyi yüzde 8,7'lik düşüşle Karsusan ve yüzde 6,67'lik azalışla Mensa Sınai takip etti.



Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 132 milyon 265 bin 560 lirayla Koç Holding, 40 milyar 320 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 240 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



Altın da döviz de düştü



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,51'lik düşüşle 150,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47'lik azalışla bin 6 lira olarak gerçekleşti.



Serbest piyasada avro ve dolar bu haftayı kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,30'luk düşüşle 3,6440 liraya, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,56'lık azalışla 3,900 liraya geriledi.



Geçen hafta 4,6340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76'lık primle 4,6690 liraya yükseldi. İsviçre Frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,87'lik kayıpla 3,6530 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile hisse senedi fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,28 arasında gerçekleşti.



(Sürecek)