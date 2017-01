Yaşar: "Van İçin Sporu Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, Vanlıların büyük seyirci desteği verdiği Van Büyükşehir Belediyespor'u yalnız bırakmayarak en iyi noktaya getirmek için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Öner Yiğit, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet tarafından karşılanan Mehmet Yaşar, takımın son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Yapılan toplantıdan sonra takımın antrenmanını izleyen Yaşar, oyuncularla da bir araya gelerek sohbet etti. Büyükşehir bünyesinde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyespor'u asla yalnız bırakmayacaklarını, takımın bir üst lige çıkması için her gayreti ve imkanı seferber edeceklerini ve bunun için birlikteliğin sağlanarak, emin adımlarla hedefe kilitlenmenin gerektiğini dile getiren Yaşar, "Bizim bünyemizde olan bir takımı hiçbir zaman yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız. Vanlıların da bu konuda takımlarına destek için daha çok gayretli olmalarını bekliyoruz. Spor, taraftarların sağladığı heyecanla bir kat daha anlamlaşır. Van'ın tanıtımında da büyük katkısı olan takımın tüm kadrosunun bunu bilmesini isterim ki, biz Vanspor'un başarısı için Sayın Valimizin de büyük desteği ve direktifleriyle her zaman yanınızda olacağız. Sizin başarılı olmanızı tüm Van kamuoyu bekliyor" şeklinde konuştu.



Genel Sekreter Mehmet Yaşar, daha sonra Süphan Mahallesi'nde bulunan antrenman sahasına giderek, Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Deplasmanlı Akademi Liginde mücadele eden U19, U17, U15, U14 takımlarının teknik heyet ve oyuncuları ile bir araya geldi. Aynı tesislerde Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde kurulan ve halen 2. Ligde mücadele eden Kadın Futbol Takımı hakkında bilgiler alan Yaşar, tesislerde bulunan bazı sıkıntılarla ilgili yetkililere talimat vererek, giderilmesini istedi. Bilhassa oyuncuların soyunma, duş ve dinlenme alanlarının kısıtlı olmasının dile getirilmesinden sonra hemen harekete geçeceklerini söyleyen Yaşar, "Bu gençlerimizin burada her türlü imkanı sağlanacaktır. Bunlara en yakın zamanda istenen tesislerin yapımı için talimat verdik. Bunun takipçisi olacağım. Bu pırıl pırıl gençlerimizin spor ve eğitimlerini bir arada götürmesi ve toplum yararına gayret göstermelerini takdir ediyorum. Biz onların yanındayız" diye konuştu. - VAN