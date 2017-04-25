Yarım Asırlık Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Bitlis'te, Başak ve Akburak aileleri arasında 50 yıl önce başlayan kan davası, yapılan girişimler sonucu barışla sona erdi.



Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Başak ailesi ile Tatvan ilçesindeki Akburak aileleri arasında bir kişinin ölümüyle başlayan kan davası, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu barışla sonuçlandı.



Tatvan'daki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen barış töreninde konuşan Vali Çınar, gerçekleştirdikleri barışla şeytanı yendiklerini söyledi.



Çınar, bu tür olayların, düşmanlıkların, gönülleri kapatmaktan ziyade yakıp kül ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Bu tür hadiseler yaşandığı vakit ne ibadetlerin, ne oruçların, ne namazların, ne sokağın, pazarın, çarşının tadı kalmıyor. Bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmüş olmak gibidir. Siz birbirinizi sevmiyorsanız kamil ve mümin olamazsınız. Ben gönül rahatlığıyla şunu ifade etmek istiyorum. Bu toplantıyı, bugüne kadar yapmış olduğumuz toplantıların, bir arada buluşmaların en hayırlısı olarak değerlendiriyorum. Burada bu barış vesilesiyle Kur'an-ı Kerim okundu, hadis ve ayetlerle örnekler verildi. ve çok şükür ki bir husumet daha barışla noktalandı."



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da ailelerin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bunlar bizim için gerçekten güzel ve özel örneklerdir. Bizim için örnek olan Peygamber Efendimizin bugün bir sünnetini yerine getirmiş olmaktır. Dolayısıyla bugün her iki ailenin mutluluk ve barışla neticelenen törenine şahitlik ettik. Allah vesile olanlardan ebediyen razı olsun. İnşallah bir daha bu tür hadiseler yaşanmaz ve bu barış akdi diğer tüm husumetlerin de barışla neticelenmesine vesile olur." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından iki aile üyeleri tokalaşıp birbirlerine sarıldıktan sonra barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.



Törene, kurum amirleri, kanaat önderleri, ilçenin ileri gelenleri, STK temsilcileri, husumetli aile bireyleri ve vatandaşlar katıldı.