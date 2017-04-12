Yanal Onu Özel Olarak İzledi

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Başakşehir-Galatasaray maçını takip etmek yerine futbolcu izlemeye devam etti. Tecrübeli teknik adam, Pazartesi akşam Romanya'da oynanan Astra-Dinamo Bükreş maçını izlemeye gitti. Ersun Yanal'ın ilgisini çeken oyuncu ise maçı 2-1 kazanan Dinamo'nun Brezilyalı yıldız adayı Rivaldinho oldu. 1995 doğumlu Rivaldinho'nun Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo'nun oğlu olduğunu öğrenen Yanal'ın, genç oyuncuyla ilgili rapor istediği bildirildi.



Rivaldinho kimdir?



Futbola Brezilya'da Mogi Mirim takımında başlayan Rivaldinho, daha sonra Corinthians, Boavista, Piracicaba, Internacional B, Paysandu takımlarında forma giydi. Devre arası transfer döneminde Dinamo Bükreş'e transfer oldu. 2020'ye kadar sözleşme imzaladı. Babası Rivaldo gibi santrfor bölgesinde ve kanatlarda forma giyen Rivaldinho iki ayağını da kullanabiliyor. 1.88 boyundaki oyuncu bu sezon 8 maçta oynadı ve 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 500 bin Euro olarak gösteriliyor.



Kaynak: Fotospor