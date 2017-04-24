Whatsapp'a Bir Yeni Özellik Daha Geliyor!

Günlük olarak en çok kullanım gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan biri olan Whatsapp'a, iPhone kullanıcılarına kolaylık sağlayacak yeni bir özellik daha geliyor.



iOS 10.3.1 işletim sistemine gelen güncelleme ile birden fazla farklılık dikkat çekiyor. Bu farklılıklar arasında en çok öne çıkan özellik ise Apple'nin sesli sanal asistanı Siri ile uyumlu oluşu.



Siri, aktif kullanıma açık olduğu zaman, Whatsapp'a gelen mesajlar sesli bir şekilde dinlenebilecek. Artık her türlü faaliyet halindeyken, telefonu elinize alıp bakamayacağınız zamanlarda veya oturduğunuz yerden, mesajları dinlemek mümkün olacak.