Voleybolda Maçın Ardından

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inin ilk maçında bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükselen VakıfBank'ın antrenörü Giovanni Guidetti, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Giovanni Guidetti, iki güçlü takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, "İkinci sette zorlandık ama bu da normal. Takımım çok iyi savaştı ve hiç pes etmedi. Oyun disiplininden hiç kopmadık ve çok iyi bir maç çıkardık. Şimdi bir adımı geride bıraktık. Yarınki finale konsantre olacağız." dedi.



Geçen yıl yine İtalya'da yapılan Dörtlü Final'in final maçını kaybettiklerini hatırlatan Guidetti, "Geçen sene finalde kaybetmiştik ama bu yeni bir sene. Finalin de geçen seneden farklı olması için mücadele edeceğiz. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



VakıfBanklı oyuncu Gözde Kırdar ise Dörtlü Final'e çok iyi hazırlanarak geldiklerini anlatarak, "Bunu da sergilediğimiz oyunla gösterdik. Eczacıbaşı VitrA çok güçlü bir takım ama oyunu biz domine ettik. İkinci sette de geriye düşmemize karşın çok güzel bir dönüş yaptık. Kazandığımız için mutluyum fakat bu sevincimiz hemen bitti. Şimdi yarınki final maçını düşünmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Eczacıbaşı VitrA cephesi



Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini, maçta istedikleri mücadeleyi ortaya koyamadıklarını kaydetti.



İlk olarak VakıfBank'ı tebrik eden Barbolini, "Bugün gerçekten çok iyi oynadılar ve bizden iyiydiler. Maça iyi başlayamadık. İlk seti kaybettik, ikinci sette elimize gelen fırsatlar olmasına karşın bunu kullanamadık. Elinize şans geldiğinde bunu değerlendirmelisiniz. Bu noktada 2-0 gerişe düştükten sonra aynı direnci yakalayamadık. Çok fazla hata yaptık. Rakibimiz ise kazanmayı hak etti. Dörtlü Final oynuyoruz ve burada olmak önemli." şeklinde konuştu.