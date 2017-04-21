Vezirhan'da Su Kesintisi

Bilecik'in Vezirhan beldesinde, Sakarya su pompalarını besleyen enerji nakil hatlarında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yaşandı. Arıza çalışmalarına Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş da katıldı. Belediye ekiplerinin arızalı bölgede yoğun bir çalışmalar başlattığı, beldeye en kısa zamanda su verileceğini belirtildi. - BİLECİK