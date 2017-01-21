2016 - 2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında bugün iki maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - VakıfBank: 0-3 (27-29, 21-25, 14-25)
Seramiksan - Halkbank: 3-2 (20-25, 17-25, 25-22, 25-22, 15-11)
İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2 Maç Oynandı
2016 - 2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında bugün iki maç yapıldı.
2016 - 2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında bugün iki maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
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