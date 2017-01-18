Van'da 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi

OPERASYON AÇIKLAMASI



Van Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği evde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; 18 Ocak 2017 günü saat 00.30 sıralarında İlimiz Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde bulunan bir ikamete görevlilerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışma sonucu olay yerinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve ikamette; 1 Glock marka silah, bu silaha ait 1 şarjör, 1 patlamamış el bombası, 2 patlamış el bombası pimi, 9 mm. çapında 49 fişek, 1 laptop bilgisayar, 1 flaş bellek, 1 parçalanmış tablet, bol miktarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."