Vali Yurtnaç'tan Hasbek Köyüne Ziyaret

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünü ziyaret etti.



Köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yurtnaç, sohbet edip sorunlarını dinledi.



Özellikle yatırımcı il müdürleri ile köyleri ziyaret ettiklerini belirten Vali Yurtnaç, "Bu yıl inşallah il özel idaresi ve köylere hizmet götürme birliği vasıtasıyla tüm köylerimizin çöplerini toplayacağız. İl özel idaremiz bünyesine saatte 240 ton sıcak asfalt yapabilen yeni bir asfalt plenti kurduk. İnşallah önümüzdeki aylarda bu plent faaliyete geçecek. Daha sonra nüfusu fazla, araç trafiği yoğun olan köylerimizden başlamak üzere tüm köylerimizin yollarını sıcak asfaltla buluşturacağız. Bu sayede köylerimize ulaşım hem daha rahat hem de daha konforlu olacak." diye konuştu.



Vatandaşların ilettiği sorunların not edildiğini aktaran Vali Yurtnaç, çözüm için bir an önce kolları sıvayacaklarını ifade etti.