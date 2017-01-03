Vali Yavuz'un Fetö Soruşturmaları Ile Ilgili Açıklamaları

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, FETÖ soruşturmalarına ilişkin, "Trabzon'da kamu kurumlarında görev yapan bin 67 kişi hakkında işlem gerçekleşiyor. Kamu görevinden çıkarılan 643 personel var. Uzaklaştırılan ve sonra göreve iade edilen 125 personel var." dedi.



Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz, 2016'nın son 6 ayını değerlendirerek, 2017 yılı ile ilgili istişarede bulundu.



Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki terör olaylarına değinerek, son günlerde yaşanan olayların da üzüntü verici olduğunu belirtti.



Terör olaylarının artık dört koldan organize edildiğinin açık ve net şekilde görüldüğünü dile getiren Yavuz, terörle mücadelede, terörün üstesinden gelinmesi konusunda Türkiye'nin, tarih boyunca olduğu gibi başarılı olacağına inandığını vurguladı.



Yavuz, 2016 yılının 17 Haziran tarihinde Trabzon'un yoğun gündemiyle göreve başladığını ifade ederek, Trabzon'un birçok alanda örnek teşkil eden bir şehir olduğunu, kente atanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



15 Temmuz süreci



Yavuz, 15 Temmuz sürecine de değinerek, "15 Temmuz gibi belki de bir milletin başına gelebilecek en hain ve kahpe, artık kelimelerle nasıl izah edeceğimizi bilemediğim şekliyle bir kalkışma ile karşı karşıya kaldık. Birebir kamu düzenini bozmak, insanları birbirine düşürmek, değerleri ortadan kaldırmak, iç kargaşa yaratmak, ülkemizi işgal etmek isteyen insanların kalkıştığı o darbe gecesini ve sonrasını hep beraber, birebir içinde olmak suretiyle yaşadık." diye konuştu.



FETÖ/PDY ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerle çok yoğun mesai harcadıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:



"Bu kılcal damarlara kadar işleyen, en ücra dediğimiz uzuvlara kadar sirayet etmiş bu kahpe yapılanmanın temizlenmesi ve devlet mekanizması içerisindeki yapılanmasının ortadan kaldırılması için tüm gayretimiz hiç eksilmeden hatta artarak devam edecek. Trabzon'da kamu kurumlarında görev yapan bin 67 kişi hakkında işlem gerçekleşiyor. Kamu görevinden çıkarılan 643 personel var. Uzaklaştırılan ve sonra göreve iade edilen 125 personel var. Görevden uzaklaştırma tedbirleri devam eden 298 kamu görevlisi var. Bunlardan 369 personel tutuklanmış, 231'i kamu personeli, sivil personel de 138. Adli kontrol altına alınan 256, bunların 155'i kamu personeli, sivil personel de 101'dir."



Vali Yavuz, "Firari durumunda olan, hakkında işlem başlatılan ama henüz yakalanmayan 141 kişi var. Bunun 33'ü kamu personeli, 108'i de sivil. Gözaltında da şu an itibarıyla 49 kişi var. Bunun 2'si kamu personeli, 47'si sivil. Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması ve diğer terör örgütleriyle ilgili yapılan mücadele bugüne kadar devam etmiştir. Bugünden sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.



Basından da FETÖ konusunda destek isteyen Vali Yavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sürekli istişare halinde olduklarını anlattı.



Yavuz, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-Tani tarafından açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi ile ilgili de değerlendirme yaptı.



Turizm konusunda da bilgilendirmede bulunan Yavuz, "15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında gelişmelerin çerçevesinde Trabzon deyince akla gelen başta turizmdir. Darbe girişimini kısa zamanda atlatarak, eylül ve ekim aylarında geçen seneye göre daha fazla turist geldi." dedi.



Vali Yavuz, Maçka'da yaşanan terör saldırıları hakkında da değerlendirmede bulunarak, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.