Vali Toprak: Hakkari Halkı Huzur Ortamıyla Birlikte Rahat Nefes Aldı

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ildeki aşiretlerin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle toplantı yaparak sorunları masaya yatırdı. Vali Toprak, Hakkari'nin Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu, huzur ortamıyla birlikte halkın rahat bir nefes aldığını söyledi.



Bir otelde yapılan toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, belediye başkanları, aşiret liderleri ve kanaat önderleri katıldı. Vali Toprak, bu tür toplantıları periyodik aralıklarla yaptıklarını anlatırken şöyle dedi:



"Halkın gözünde önem kazanmış sözü dinlenen kişilerle bir araya gelmenin çok faydalı olacağını değerlendiriyoruz. 'Akıl, akıldan üstündür' diyoruz. Siz bizim her yerde gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Vatandaşın sorunlarını bize aktarıyorsunuz. Düşüncelerimizi de vatandaşa aktarıyorsunuz. Yerine göre sizi bilgilendirip yönlendiriyoruz, yerine göre siz bize yön veriyorsunuz. Böylece ortak akıl sayesinde hizmet, asayiş, huzur, bayındırlık hizmetleri anlamında daha iyi noktalara gelebilmek için hepimiz ortak bir çaba içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu toplantıların çok faydalı olacağına sizler de inanıyorsunuz. Bizim, devletimizin, hükümetimizin de yönetim anlayışı bu yönde. Bir arada, bu şekilde görüntü vermemiz bile bence başlı başına çok önemlidir. Birlik, bütünlüğümüzün, dayanışmamızın ne kadar kuvvetli olduğunun bence bir göstergesidir."



"HUZUR ORTAMIYLA BİRLİKTE VATANDAŞIMIZ RAHAT NEFES ALDI"



Hakkari'nin huzurlu bir kent olduğunu da belirten Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu toplantıya katılan aşiret ve kanaat önderlerimi herhalde yan yana koyduğumuz zaman yaklaşık 50-100 bin kişiye ulaşacak derecede bir ileri gelenle bir arada bulunuyoruz. Aşiretlerin ileri gelenleri bizim kanallarımızdır. İnşallah dışarıdan da öyle gözüktüğü üzere Hakkarimiz de gayet huzurlu. Vatandaşımızın rahat bir nefes aldığını görüyoruz. Yaptığım ziyaretlerde herkesin gözünde umut, mutuluk dikkatimi çekiyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bu sadece benim görüşüm değil. Bu huzuru sürdürmek bizim en büyük amacımız. Bu hizmetleri yapabilmemiz için de birinci konumuz huzur ortamının olması. Bunu da sağlayabilmek bizlere düşüyor. Güvenlik güçlerimiz çok ciddi ve amansız bir mücadele yürütüyor. Onlara da teşekkür, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bu görevimizin yanı sıra vatandaşlarımızın refah seviyesini arttırması konusunda da çaba gösteriyoruz."



Toplantı sonunda aşiret liderleri ve kanaat önderleri de, ilin sorunları ile ilgili görüşlerini dile getirdi.



- Hakkari