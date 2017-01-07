Vali Topaca Altındağ'ın Okul İhtiyacı İçin Harekete Geçti

Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ ilçesinin okul ve derslik gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlediği toplantıda bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Topaca'nın başkanlığında Altındağ Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya, Milli eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı Ali Sözen, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından sorumlu Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile diğer ilgililer katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Bardakçı, toplantıda yaptığı sunumda, Altındağ sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi verdi. Yapılan sunum üzerinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde inşa edilecek okullara ilişkin planlamalar yapıldı.



Toplantının sonunda değerlendirme yapan Vali Topaca, Altındağ'daki okul ve derslik sayıları ile ilgili mevcut durumu ve ihtiyaçları masaya yatırdıklarını belirtti.



İlgililerle bu konuda alınacak tedbirleri konuştuklarını kaydeden Topaca, "İlçemizin farklı bölgelerindeki acil olduğunu değerlendirdiğimiz derslik ihtiyaçlarını, Altındağ Belediyesi'nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri alıyoruz. Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarla da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen yeni okullarımız ile ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz, 2017 yılı sonuna kadar Altındağ İlçemizdeki tüm okullarımızda tekli eğitime geçilecek fiziki altyapıyı hazır hale getirmektir." ifadesini kullandı.



Topaca, bu konuda verdiği destek dolayısıyla Belediye Başkanı Tiryaki ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.