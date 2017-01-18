Vali Özefe, Yeni Kimlik İçin Başvuru Yaptı

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.



Vali Özefe'nin, yeni kimlik için gerekli olan parmak izi sisteme yüklendi ve diğer işlemleri yapıldı.



Vali Özefe, yeni kimlik kartlarıyla ilgili çalışmalar konusunda da bilgi aldı.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, 02.01.2017 tarihinde verilmeye başlanan yeni kimlik kartlarını alan vatandaş sayısının Ardahan genelinde 17.01.1017 tarihi itibariyle 1897 olduğunu söyledi. - ARDAHAN