Vali Altıparmak, Lale Desenli Ebru Yaptı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesinde tezhip, çini, hat ve ebru sergisinin açılışını yapan Vali Ahmet Altıparmak, lale deseninin ebrusunu yaptı.



Pamukkale Antik Havuz bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gülsüm Çelebi ile sanatçılar katıldı. Vali Altıparmak ve diğer katılımcılar tarafından kesilen kurdelenin ardından tezhip, çini, hat ve ebru sanatının sergilendiği eserler davetlilerin beğenisine sunuldu. Vali Altıparmak, uygulamalı ebru sanatı bölümünde lale desenli ebru eserini yaptı. Vali Altıparmak'ın ebru çalışması davetliler tarafından ilgiyle izlenirken, eser ebru kağıdına alınarak sergiye konuldu.



- Denizli