Uygulamalı Video Üretme Teknikleri Atölyesi

"Video! Video yapmamız lazım... Video yaptınız mı? Video çok önemli. Videoyla anlatınca daha etkili oluyor.

Uygulamalı Video Üretme Teknikleri Atölyesi

"Video! Video yapmamız lazım... Video yaptınız mı? Video çok önemli. Videoyla anlatınca daha etkili oluyor. Bugün video için ne yaptın?"

Markası için, hesabı için, kendini ya da işini başka insanlara anlatmak isteyen herkesin günümüz internetin istisnasız en büyük kozu -hepimizin hemfikir olduğu üzere- videolar!

Peki ama nedir video yapmanın dinamikleri? Sadece bir cep telefonunuz olsa bile etkileyici videolar yapmak nasıl mümkün? Video çekiyorsunuz ama bir şeyler eksik oluyor, insanlar 10. saniyede çıkıyor; acaba neden?

İşte bu eğitimde içerik üretmenin temel ilkelerini, video içeriklerinin kendine has dinamiklerini ve izlenebilir videolar yapmanın püf noktalarını öğreneceğiz! Bir fikrin çıkış aşamasından kurgulamasına kadar "video yazım"ına eğilecek; uygulamalar yapacağız.

Bütün bunları da Tezgahçılar'ın ve bikafalar.com video girişiminin kurucu ortağı Bora Öğünç'ten öğreneceğiz!

Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 30'u video trafiği!

Artık videodan kaçamazsınız, nasıl Facebook hesabınız olmak zorundaysa videolarınız da olmak zorunda!



Özetle neler anlatılacak?

İçerik üretmenin temelleri

Video içeriğinin dinamikleri

Video yapmaya nereden başlanmalı?

Video yazarlığı nedir?

Kurgu nasıl ortaya çıkar?

Kurgu nasıl yapılır?

Düşük ekipmanla, program bilmeden etkileyici video nasıl yapılır?

Sadece kısa değil, uzun da videolar da etkileyici olabilir.

"Viral" video nedir, ne değildir?

Şahane videolar yapan insanlar neleri doğru yapıyor?


Ne zaman?

22 Nisan Cumartesi, 10: 30-16: 30


Kimler gelmeli?

İçerik üreticileri

Dijital yayıncılık ve reklam işinde çalışanlar

İçerikle pazarlama yapanlar

Sosyal medyada daha etkin olmak isteyenler

İçerik ve video konusunda kendini geliştirmek isteyenler

YouTube'da kendi kanalını açmak isteyenler

Ücret:  240 TL+KDV

Tezgahçılar'a gelen insanlar şahane, atölyemiz ve bahçemiz nefis, bu eğitime geldiğiniz zaman size türlü türlü hediyelerimiz oluyor...

Daha ne olsun?

Kontenjan:  12 Kişi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tezgahçılar

Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Uygulamalı Video Üretme Teknikleri Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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