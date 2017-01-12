Ünye'de Kan Bağışı

Ünye'de düzenlenen kan bağışı kampanyasında 71 ünite kan toplandı.



Ünye Devlet Hastanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında hastanenin giriş katında düzenlenen kampanyaya sağlık personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı.



Ünye Devlet Hastanesi Yöneticisi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Güray Yılmaz, kan bağışının sürekli ihtiyaç olduğunu söyledi.



18 yaşını doldurmuş sağlıklı erkeklerin üç ayda bir, bayanların ise dört ayda bir kan bağışında bulunabileceğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:



"Sadece acil durumlar değil, her zaman ülkemizin kan ihtiyacı doğabilmekte. Kış dönemlerinde artan kan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı arasında kan bağışı kampanyaları düzenlenmekte. Biz de hastanemiz olarak Ordu Kızılay Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarla irtibata geçtik. Burada hem mesai arkadaşlarımızın, hem de vatandaşlarımızın kan bağışı kampanyalarına davet ettik. Kampanyaya katılım oldu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."