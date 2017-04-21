Ünlü Rock Sanatçıları Adana'ya Geliyor
ÇUKUROVA Rock Festivali 12-13-14 Mayıs tarihlerinde Adana'da yapılacak.
ÇUKUROVA Rock Festivali 12-13-14 Mayıs tarihlerinde Adana'da yapılacak.
Galeria AVM çim alan üzerinde gerçekleştirilecek festivale; Pentagram, Mor ve Ötesi, Athena, Feridun Düzağaç, Teoman, Selda Bağcan gibi Türk rock müziğinin ünlü isimleri katılacak.
Geçen yıl 70'den fazla sanatçı ve 100 binden fazla müzikseverin katıldığı Zeytinli Rock Festivali'ni düzenleyen Milyon Yapım'ın organize ettiği etkinlik Adana, Mersin ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından müzikseverleri buluşturacak. Günde 7 sanatçının sahne alacağı festival için günlük ve kombine bilet satışları bulunuyor.
FESTİVAL PROGRAMI
12 Mayıs: Pentagram, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Kurban, Kurtalan Ekspres, Direc-t, Madcap
13 Mayıs: Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik
14 Mayıs: Teoman, Selda Bağcan ve Boom Pam, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin, Süpernova
- Adana