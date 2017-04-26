Ünlü Oyuncu Selim Erdoğan Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Bir zamanların efsane dizisi "Çiçek Taksi"deki "Çaycı Abuzer" rolüyle ünlenen oyuncu Selim Erdoğan, hayranlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE DÜZENEĞİ BULUNDU

Ünlü oyuncunun Muğla'da kaldığı villaya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Erdoğan'ın evinde bir kiloya yakın esrar ve uyuşturucu madde düzeneği bulmuştu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ünlü oyuncu, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.