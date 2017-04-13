Üniversite öğrencisi gündüz okula akşam fırına



AĞRI - Ağrı'da üniversite öğrencisi Önder Vançin, gündüz okuluna devam ederken, gece bir ekmek fırınında sabahlara kadar çalışarak okul masraflarını çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıl girdiği üniversite sınavında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü kazanan Önder Vançin, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okumak için iş aradı. En son bir fırında gece vardiyasında iş bulan Vançin, bir yandan eğitimine devam ederken, diğer yandan çalışmayı sürdürüyor. Ailesinin Ağrı'nın Hamur İlçesi'ne bağlı Yukarı Deredibi'nde olduğunu, maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Önder Vançin, her türlü imkansızlıklara rağmen okumak için büyük mücadele ettiğini söyledi. İmkansızlıklara rağmen hiçbir zaman pes etmediğini ve gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Vançin "Gündüz saatlerinde okuluma giderek derslerime giriyorum. Okul çıkışı biraz dinlendikten sonra üstümü hemen değişerek ekmek fırınına çalışmaya gidiyorum. Saat 19: 00'da başlayan mesaim sabah 07: 00'ye kadar devam ediyor. Gece boş bulduğum saatlerde dinlenmeye ve uyumaya çalışıyorum. Bütün günlerim uykusuzlukla geçiyor ve hiç iznim bulunmuyor. Bütün mücadelem okulumu başarı ile bitirip iş sahibi olmak" dedi.

Ekmek fırınında en fazla vize ve final haftalarında zorlandığını vurgulayan Önder Vançin, bu dönemlerde fırsat buldukça iş yerinde çalıştığını söyledi. Aldığı maaşla okul masraflarını çıkardığını ve ailesine yük olmadığını ifade eden Vançin "Günde en fazla 3-4 saat yatıyorum. Bu tempoya alıştım. İnşallah rahat bir gelecek için bunları yapmaya çalışıyorum. Okulumda iyi durumdayım ve derslerde bır sıkıntım yok. Bazen uykulu olabiliyorum yine de buna mecburum" şeklinde konuştu.