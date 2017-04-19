Üniversite Öğrencileri Depremzede Miniklere Moral Verdi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen ay meydana gelen depremden dolayı çadırlarda eğitimlerini sürdüren okul öncesi öğrencilere moral etkinliği düzenlendi.



Adıyaman Üniversitesi Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında, Bilişim Teknolojisi, Türk Kızılayı, Fotoğrafçılık ve İktisadi Düşünce Toplulukları öğrencileri tarafından "Samsat çocukları gülümsüyor" isimli projesince, anaokulu sınıfları olarak kullanılan çadırlarda gösteriler sunuldu. Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe'nin da katıldığı etkinlikler kapsamında müzik ve dans, hikaye anlatımı, palyaço ve prenses oyunları oynanarak öğrencilere boyama kitapları, boya takımı, elbise ve ayakkabılar dağıtıldı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, deprem dolayısıyla etkilenen öğrencilerin moral bulması için bu tür sosyal etkinliklerin önemine işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Yıldırım, "Adıyaman Üniversitesinin dört öğrenci topluluğunun, depremden etkilenen öğrencilerimizin etki oranını en aza indirmek ve biraz daha normalleşmesi için çeşitli oyunlarla, palyaço gösterileri ile öğrencilerimize güzel bir gün geçirdiler. Öğrenci topluluğu ve değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Bizde elimizden geldiğince bu tür programlarımıza deva edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN