Umreciler Kutsal Topraklara Uğurlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan İskele Cami önünde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.



Lapseki'de yer alan İskele Cami önünde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Lapseki'den 25 umreci adayının yer aldığı toplamda 125 kişiden oluşan kafile Medine'ye havayoluyla gitmek için Edremit'e hareket etti. Özel şirket aracılığıyla kutsal topraklara hareket eden kafile için İskele Camisi önünde ilçe vaizi Essar Durmuş tarafından dua edildi. Yakınlarıyla helalleşen umreci adayları gözyaşlarıyla uğurlandı. - ÇANAKKALE