Ümraniye'de Korkunç Olay! Böyle Ölüm Görülmedi...

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yürürken ayağı takılıp düşen İsmail Çamurcu, ağaçların etrafına konulan demir parmaklıkların kafasına saplanmasıyla feci şekilde can verdi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yürürken ayağı takılıp düşen İsmail Çamurcu, ağaçların etrafına konulan demir parmaklıkların kafasına saplanmasıyla feci şekilde can verdi.

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