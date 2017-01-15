Ümraniye'de Bir Anaokulun Atölyesi Yandı

Ümraniye'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.



Haber-Kamera Uğur AYAZSIN İstanbul DHA



Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Nevzat Demir Caddesi'nde bulunan bir anaokulunun atölye olarak kullanılan ek binasında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında ölü ya da yaralanan olmadı. Saat 14.30 sıralarında ahşap 2 katlı binayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye erleri yangının anaokulunun yan kısmında bulunan fidanlığa sıçramasını engelledi. Yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla sonlandırıldı.



İÇERİDE ÖĞRENCİ YOKTU



Yangının çıktığı sırada atölyede öğrenci ya da öğretmenin olmadığı belirtildi. Vatandaşalar ise yangının sobadan kaynaklandığını iddia etiler. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri hazır bulundu.