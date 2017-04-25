Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali Sona Erdi

Mardin'de 4 gün süren Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali, Savur'daki etkinliğin ardından sona erdi.



Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Müzesince kentte ilk defa düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali, Savur ilçesinde yapılan etkinliğin ardından sona erdi. Mardin merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de 21 Nisan'da kortej yürüyüşü ile konser ile başlayan festival, Savur ilçesinde tarihi evlerin damından uçurtmaların havaya bırakılmasıyla son buldu. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, festivalin kentin tanıtılmasına ve turizmine katkı sağladığını ifade etti.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ise festivalin kentin turizmine canlılık kattığını söyledi. - MARDİN