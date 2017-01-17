Ulukaya'dan Yenice Kaymakamı Demirel'e Ziyaret

Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'i ziyaret etti.



Ulukaya, ziyarette yapığı konuşmada, görevine yeni atanan Kaymakam Demirel'e hayırlı olsun dileğinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.



Demirel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede kanunlar çerçevesinde koordineli bir şekilde çalışacaklarını kaydetti.



İlçedeki çalışmalar hakkında Ulukaya'ya bilgi veren Demirel, her tarafı ormanlarla kaplı Yenice'nin ülkenin cennet köşelerinden birisi olduğunu sözlerine ekledi.