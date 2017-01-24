Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri, Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı nedeniyle Gümüşhacıköy'de anma töreni düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Sefa Kizir, 24 yıl geçmesine rağmen Uğur Mumcu'nun ölümünün hala faili meçhul cinayetler arasında yer aldığını söyledi.
Konuşmanın ardından Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu.
Uğur Mumcu'nun Ölümünün 24. Yılı
Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri, Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı nedeniyle Gümüşhacıköy'de anma töreni düzenledi.
Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri, Uğur Mumcu'nun ölümünün 24. yılı nedeniyle Gümüşhacıköy'de anma töreni düzenledi.
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