Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 4 Türk'ten 3'ünün cenazesi Türkiye'ye getirildi. Mesai arkadaşlarını karşılayan çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.

Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Türkiye'ye Getirildi

Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

4 TÜRK'TEN ÜÇÜ GETİRİLDİ

Hong Kong'dan havalandıktan sonra Kırgızistan Bişkek'teki Manas Halalimanı'ni iniş için alçaldığı sırada düşen ACT Havayolları'na ait Boeıng 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden 4 Türk'ten üçü Türkiye'ye getirildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kazada hayatını kaybeden Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri bugün saat 11.00'de THY uçağıyla Atatürk Havalimanına getirildi.

Mesai arkadaşlarının cenazelerini karşılayan ACT Havayolları çalışanları gözyaşlarına boğuldu.

MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEKLER

Cenazelerin Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazını müteakip yapılacak töreninin ardından memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

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