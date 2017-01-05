Rize'nin İyidere ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "9. Geleneksel Hamsi Birlik ve Beraberlik Festivali"nde hazırlanan üç ton hamsi, bir saatte tükendi.



Sahil Parkı'ndaki festivalde, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, ızgaraların başına geçerek hamsi pişirdi.



Vali Bektaş, yaptığı konuşmada, hamsi festivalinde bir arada olduklarını belirterek, "Hamsi özel bir şey. Hamsinin Doğu Karadeniz ve Rize için ne anlama geldiğini herkes çok iyi biliyor. Hamsinin taşıdığı protein değeri, Karadeniz insanındaki kıvraklığı, zekayı ve canlılığı izah eden bir kavram." dedi.



Hamsiyi önemsediklerini ifade eden Bektaş, şunları söyledi:



"Karadeniz'den avladığımız hamsi kalitesi ve miktarında bir sıkıntı olmaz. Bu kaliteyi sürdürebiliriz. Bunun için ne yapmamız gerektiğini herkes biliyor. Denizlere uzanan kirliliği azaltmamız gerekiyor. Organik tarımı desteklememiz gerekiyor. Arıtma tesislerini tamamlamamız gerekiyor. Çevre kriterlerine uymamız gerekiyor. Hamsiden sağladığımız güzellik devam etsin. Hamsi kadar zeki, kıvrak ve hareketli olalım."



Mete de belediyelerinin "Hamsi Şöleni" düzenlediğini kaydederek, "Bu yıl ismini değiştirerek Geleneksel Hamsi Birlik ve Beraberlik Festivali olarak düzenliyoruz. Şölen ve eğlence yapmıyoruz. Türkiye'deki terör olayları nedeniyle şöleni kaldırdık. Amacımız, küçücük hamsimizle tüm dünyaya Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermek." ifadelerini kullandı.



Belediye görevlileri tarafından pişirilen üç ton hamsi, festivale katılanlar tarafından bir saatte tüketildi.



Etkinliğe, İl Garnizon Komutanı Albay Semih Coşkun, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.