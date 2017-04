Uber Apple'ı Kandırmaya Çalışmış Ancak Başaramamış

Uber'in iPhone uygulamasının, uygulama silindikten sonra bile telefonları takip etmenin bir yolunu bulduğunu öğrenen Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2015'te Uber uygulamasını App Store'dan kaldırmakla tehdit etmiş.



'Parmak izi alma' olarak bilinen bu uygulama Apple tarafından önceden yasaklanmıştı.



New York Times'ın haberine göre, Uber, bu yöntemi kullandığını Apple'dan gizlemek için, Apple'ın Cupertino yönetim merkezini coğrafi olarak engelledi. Böylece bu özelliğin Apple çalışanları tarafından tespit edilmesinin önüne geçildi. Ancak bu önlemlere rağmen Apple bu aktiviteyi tespit etti.



Uber geçtiğimiz aylarda da devlet müfettişlerini atlatmak, rakip firmalarının sürücülerini takip etmek, müşterileri izinsiz olarak takip etmek Alphabet'in Waymo girişiminin sürücüsüz araç teknolojisiyle ilgili verileri çalmak gibi pek çok alanda suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.



Ayrıca NYT'de yer alan yazıda Uber CEO'su Travis Kalanick'in kendi istediklerini elde etmek için gerekirse kuralları yıkmaktan çekinmeyeceğini belirten yazıda, Kalanick'in dünyanın en büyük teknoloji firmalarını bile kandırmaya çalışabileceği ifade ediliyor.