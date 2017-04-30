U17 Türkiye Şampiyonu, Yüksel Gençlikspor
Yalova’da oynanan U17 Türkiye şampiyonası finallerinde şampiyonluğu Yüksel Gençlikspor kazandı.
Yalova'da oynanan U17 Türkiye şampiyonası finallerinde şampiyonluğu Yüksel Gençlikspor kazandı.
Yalova Atatürk Stadyumu'nda penaltı atışları sonrasında İstanbul ekibi Bağlarbaşıspor'u 7-6 yenen Adana ekibi U17'nin en büyüğü oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil saha karışırken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında olaylar yatıştı. Olaylar sonrasında ödül töreni gecikmeli olarak gerçekleşirken, Türkiye ikincisi olan Bağlarbaşıspor törene katılmadı. 2 gün süren maçlar sonrasında İstanbul ekibi Altınovaspor rakibi Hekimoğlu Doğanspor'u 4-0 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu.
U17 Türkiye Şampiyonası'nı mutlu sonla bitiren Yüksel Gençlikspor'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan ve Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul takdim etti.
"Şampiyon penaltılarla belirlendi"
U17 Türkiye şampiyonası final karşılaşmasının finalinde Yüksel Gençlikspor ile İstanbul Bağlarbaşıspor karşı karşıya geldi. Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Adana ekibi 10. dakikada penaltıdan Süleyman Ataş ve 40+1. dakikada Mustafa Davarcı'nın golleriyle 2-0 üstün kapattı.
İstanbul ekibi ikinci yarıda ise 59. dakikada Mustafa Mert Kiraz'la ve 69'da Mert Sarıahmetoğlu'nun penaltıdan attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Yüksel Gençlikspor'da 74. dakikada Ömercan Alagöz kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, maçın normal süresi 2-2 bitti ve penaltı atışlarına geçildi. Adana ekibinde Süleyman Ataş, Muhittin Şahin, Fethi Olcars, Abdülkadir Dönmez ve Ali Demir'le penaltı atışlarını gole çevirdi. İstanbul ekibinde ise penaltı atışlarından Caner Çataloğlu, Emir Marankoz, Mert Sarıahmetoğlu, Ahmet Turnagöl'le yararlanırken, Mustafa Mert Kiraz son penaltıyı kaçırınca şampiyonluk Yüksel Gençlikspor'un oldu. - YALOVA