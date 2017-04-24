Tuzla'da Yangın

Tuzla'da çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.



Tuzla Orhangazi Mahallesi Arkadaş Sokak'taki bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 katlı binadakiler çevredekilerin telkiniyle boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.



Ölen ya da yaralanan olmayan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.