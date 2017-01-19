Tuşba'da Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi Açıldı

Tuşba Belediyesi tarafından aile ve çocuk eğitim merkezi açıldı.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şemsibey Mahallesinde açılan merkezin açılışında konuşan Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu anlamda eğitime çok büyük önem verdiklerini söyledi.



Çocukların ve halkın eğitimi konusunda gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Özgökçe, belediyenin rutin faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel hizmetleri de gerçekleştireceklerini kaydetti.



Çocukların okulda öğrendikleri bilgileri açılan merkezde pekiştirme olanağı bulacağını ifade eden Özgökçe, "Burada okuma yazma bilmeyen annelerimiz de aldıkları eğitimlerle okumayı öğrenerek rehbere gerek duymadan hayatlarını sürdürebilecekler. Güzel ve ulvi hizmetlerin halka sunulmasında emeği geçen kurum müdürlerine teşekkür ederim." diye konuştu.



Açılışın ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.