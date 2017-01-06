Türkonfed: "Tek Yürek Olarak Aynı Bayrağın Altında Durmalıyız"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, dün İzmir'de gerçekleşen bombalı terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, dün İzmir'de gerçekleşen bombalı terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İzmir Adliyesi yakınında güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Kadooğlu, şunları söyledi: "Bir süredir ülkemiz, halkımızın birlik beraberliği ile huzur ve güven duygularını yok etmeye dönük alçakça saldırıların hedefi haline gelmiştir. İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan elim saldırı için döktüğümüz gözyaşları kurumamışken, akşam saatlerinde İzmir'de gerçekleştirilen hain saldırı, terörün alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir.



İzmir saldırısı sonucunda şehit olan güvenlik görevlimiz ve adliye çalışanımıza rahmet, ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.



Terör, her zaman olduğu gibi toplumumuzun huzurunu, vatandaşlarımızın güven duygusunu ve özgürlüğünü hedef almıştır. Bu saldırıların bizleri yıldırmasına, ayrıştırmasına yahut ötekileştirmesine asla geçit vermemeliyiz. Bugün tüm ırk, din, dil, inanç, etnik, mezhep yahut siyasi farklılıklarımızla ve farklılıklarımıza rağmen el ele, omuz omuza, tek yürek olarak aynı bayrağın altında durmalı, terörün bizleri korkutup yıldırmasına asla müsaade etmemeliyiz. Terörle hedeflenen şiddet iklimine karşı "bu ülkenin vatandaşları ve bu ülkeyi seven insanlar olarak tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir akıl ve bir ortak duruş" sergilemeliyiz. Korkmuyoruz, alışmayacağız ve ayrışmayacağız.



İçinden geçtiğimiz zor ve çetin bu dönemde, iş dünyası olarak her zamankinden daha fazla ülkemize güveniyor ve büyük bir kararlılıkla hız kesmeden halkımızın refah, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Toplumsal duyarlılığımızı en üst düzeyde tutarak birlik ve beraberliğimizi geliştirip kenetlenmiş bir şekilde, ülkemize yönelen şiddet sarmalını atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin ve İzmir'in başı sağ olsun". - İSTANBUL