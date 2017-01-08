Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.
Söz konusu ihalelere ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TTK Üzülmez ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerinin stok sahalarına gelen ahşap maden direklerin tahliye, tasnif ve i·stif i·şleri, müessese hızarlarında i·malat safhalarından geçirilmeden veya geçirilerek tahkimat malzemelerinin ocak arabalarına veya kamyonlara yüklenmesi ve i·malat malzemelerinin biçme, boylandırma i·şleri için açık i·hale usulü ile i·hale yapılacak.
Ayrıca, müessese i·çi taşıma stok sahasından Asma i·şletmesi kuyu başına malzeme taşıma i·şi ile hızarlardan çıkacak talaşın satılması i·şi için de ihaleye gidilecek.
İhaleler, 30 Ocak 2017 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu İhale Duyurusu
Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.
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