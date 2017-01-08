Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu İhale Duyurusu
Ara
BİST 77.107 %0,94
DOLAR 3,6475 %1,54
EURO 3,8430 %0,88
PARİTE 1,0534 %-0,61
ALTIN 137,56 %0,83
FAİZ 10,78 %-0,65
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye Taşkömürü Kurumu İhale Duyurusu

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu İhale Duyurusu

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), muhtelif ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri için ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Söz konusu ihalelere ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK Üzülmez ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerinin stok sahalarına gelen ahşap maden direklerin tahliye, tasnif ve i·stif i·şleri, müessese hızarlarında i·malat safhalarından geçirilmeden veya geçirilerek tahkimat malzemelerinin ocak arabalarına veya kamyonlara yüklenmesi ve i·malat malzemelerinin biçme, boylandırma i·şleri için açık i·hale usulü ile i·hale yapılacak.

Ayrıca, müessese i·çi taşıma stok sahasından Asma i·şletmesi kuyu başına malzeme taşıma i·şi ile hızarlardan çıkacak talaşın satılması i·şi için de ihaleye gidilecek.

İhaleler, 30 Ocak 2017 tarihinde saat 15.00'te TTK Satınalma Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Tarih Kurumu, Resmi Gazete, Türkiye, 30 Ocak, Amasra, Yargı, Maden, Ttk