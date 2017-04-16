Türkiye Sandık Başında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için oyunu kullandı.



Türel, eşi Ebru Türel ve oğlu Akant ile oyunu kullanmak için Döşemealtı ilçesindeki İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine geldi. Türel, 1007 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Başkan Türel, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin ve milletin geleceği için son derece önemli bir gün yaşandığını söyledi.



Milletin vereceği kararın, ülkenin geleceğine önemli bir katkı sağlayacağını belirten Türel, şöyle konuştu:



"Öncelikle ülkemizin, milletimizin geleceği için önemli bir gün, önemli bir karar. Milletimizin vereceği kararın elbette ki ülkemizin geleceğinde çok önemli katkısı, etkisi olacağını düşünüyorum. Bugün saat 17.00'de sandıklar açılmaya başlayacak. Tabii ülke ve millet olarak büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi çok daha güçlü şekilde, kalkınmış ülkeler sıralamasında çok daha üst sıralara taşımak gibi bir hedefimiz var. Bugün itibarıyla gelişmiş 20 ülke arasında 17'nci olan ülkemiz, inşallah milletimizin vereceği kararla çok daha üst sıralarda olmayı hak ediyor ve bunu milletimizle başarıyoruz. Bugünkü kararın da milletimiz ve devletimiz için uğurlu, kademli olmasını temenni ediyorum."