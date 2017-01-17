Türkiye'nin En Büyük Tarım Fuarı, Fuar İzmir'de Açılıyor

Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşma noktası olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 19 Ocak 2017 Perşembe günü açılıyor.

Tüm dünyadan tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan İzmir Tarım ve Hayvancılık fuarı, onur konuğu olarak Avrupa Tarım Makina Sanayicileri Derneği Başkanı Richard Markwell ve Kosova Tarım Bakanı'nı ağırlayacak.

Orion Fuarcılık ev sahipliğinde ve Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar alanında düzenlenen Agroexpo'da 12 holde; tarım makinaları, sera ve ekipmanları, tohum, fide – fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, arıcılık sektörü, tarım makinaları, traktör veterinerlik hizmetleri ile daha birçok teknoloji kuruluşu yer alacak.

Tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan toplantı ve paneller de Agroexpo süresince ziyaretçilerin katılımını bekliyor olacak.

Fuar İzmir A4 No'lu holde 5000 m²'lik etkinlik alanı oluşturan Orion Fuarcılık A.Ş, 4 gün boyunca görsel şovlar, eğitici sunumlar, eğlenceli yarışmalar ve yenilikçi makine gösterimlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

İzmir Tarım Fuarı'nı 19 Ocak Perşembe, 20 Ocak Cuma, 21 Ocak Cumartesi günleri 10:00 - 18:00, 22 Ocak Pazar günü ise 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.