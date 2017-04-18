Türkiye'de Sulak Alanların Sorunları" Konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "Türkiye'de Sulak Alanların Sorunları" konferansı düzenlendi.

Türkiye'de Sulak Alanların Sorunları

Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "Türkiye'de Sulak Alanların Sorunları" konferansı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Türkiye'de sulak alanların sorunları hakkında bilgi verdi.

Konferansı, BEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, BEÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü ve Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler dinledi.

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