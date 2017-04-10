Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yılı
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Günü etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.
İmaret Camisi'nde okutulan mevlide Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Er, Emniyet Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Okunan mevlitin ardından şehitler için dua edildi. Emniyet mensupları cami cemaatine lokum ikram etti.
- Polis şehitliği ziyaret edildi
Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya, Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Er, polis günü dolayısıyla Afyonkarahisar Asri Mezarlığı içindeki Polis Şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.