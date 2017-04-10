Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü

Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, başta terör, asayiş ve kaçakçılık olmak üzere vatandaşların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebilecek bütün olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini belirtti.



Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172. Yıldönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde program düzenlendi.



Program Emniyet Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenginin sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugün, bizleri yalnız bırakmayarak sevincimizi paylaşan herkese şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Toplum düzenin ve güvenliğinin sağlanması devletin en başta gelen görevidir. Bu amaçla 10 Nisan 1845'te kurulan polis teşkilatı, geçen süre zarfında, eğitim seviyesi, insan kaynakları, ulaştığı teknoloji yönünde örnek gösterilecek bir kuruluş haline gelmiş ve yeniliklere açık, halkımızın değişen beklentilerine cevap verebilecek çok önemli bir kurum imajı kazanmıştır" dedi.



Kars Emniyet Müdürlüğü personeli olarak halkımızın yanında serhat şehrimizin huzur ve güvenliği için görev başındayız diyen Karaduman, "Bizler, ilimizdeki sorunsuz güvenlik anlayışının sürdürülebilir olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, destek ve katkılarını bizlerden esirgememelerini diliyoruz" diye konuştu.



Kars polis teşkilatı olarak ülkemizin en huzurlu şehirlerinden birisi olan doğunun bu uygar kentinde sorunsuz güvenlik hizmetlerinin daha ileri seviyelere ulaştırılması için can siperhane bir biçimde görev yapmaya devam ettiklerini ifade eden Kars İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Başta terör, asayiş ve kaçakçılık olayları olmak üzere vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilecek bütün olayların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Kars polis teşkilatı olarak ülkemizin en huzurlu şehirlerinden birisi olan doğunun bu uygar kentinde sorunsuz güvenlik hizmetlerinin daha ileri seviyelere ulaştırılması için can siperhane bir biçimde görev yapmaya devam edeceğiz. Bu inaçla teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, devletimizin bekası milletimizin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli mensuplarımızı minnet ve şükranla anıyor, bütün mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172. Yıldönümü programı daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde devam etti. Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, burada tebrikleri kabul etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yıldız, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti kars İl Başkanı Adsem Çalkın, STK ve Dernek Başkanları, kurum amirleri ile emniyet mensupları katıldı. - KARS