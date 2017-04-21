Turizm Bakanlığından Bir İlk

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da ilk kez gerçekleştirilecek Sıcak Hava Balonu şenliği düzenleyecek.



Kıbrıs'ta ilk defa gerçekleştirilecek olan etkinlikte Kapadokya'dan getirilen sıcak hava balonları ile şenlik düzenlenecek. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde ülke insanının ve turistlerin ücretsiz olarak sıcak hava balonlarında uçma deneyimini yaşayabilecekleri şenlik, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun katılımı ile "Yükseliyoruz" adıyla 22 Nisan 2017 Cumartesi saat 16.00'da Lefkoşa'da Atatürk Spor Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.



Kuzey Kıbrıs ekonomisini geliştirmeye yönelik olarak her geçen gün ülkedeki turizm ürünlerini çoğaltmaya çalıştıklarını ifade eden Ataoğlu, "Balon uçuşlarının Kuzey Kıbrıs'a yeni bir turistik ürün ve katma değer katacağını düşünüyoruz. Bu amaçla gerçekleştireceğimiz ilk sıcak hava balonu uçuşlarımıza halkımızı davet ediyoruz" dedi. - LEFKOŞA